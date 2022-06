Morata e Alice Campello aspettano il quarto bambino: l’annuncio

Su Instagram , Morata e Alice hanno pubblicato, come detto, una foto con i loro tre bambini e hanno commentato nella didascalia: "Baby 4 is coming". Insomma, un quadretto di famiglia bellissimo e felicissimo con il loro post che ha subito raccolto tantissimi messaggi e like.

Tanti auguri alla coppia e speriamo davvero che in arrivo ci sia una bellissima bambina come da desiderio di mamma e papà. Non resta che aspettare ancora qualche tempo per saperlo.