Morata, goleador romantico: sua moglie Alice svela il primo incontro e la proposta di matrimonio…

Alice Campello, compagna di Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha deciso di fare un “regalo speciale” ai suoi tanti ammiratori sui social. Attraverso alcune stories pubblicate, la giovane donna ha raccontato alcuni dettagli privati della sua relazione col bomber spagnolo. Dal primo incontro fino alla romantica proposta di matrimonio.

Morata e la storia d’amore con Alice Campello

“È stato un piacere conoscerti, chissà quando ci vediamo di nuovo”, sono state queste le prime parole di Morata ad Alice su Whatsapp. “Quando vuoi a me fa più che piacere, mi dispiace solo che sei sempre impegnato”, aveva risposto la giovane ragazza. E così ha inizio la storia d’amore: ” Ci siamo conosciuti a El Porteno Arena a Milano, mi è passato a prendere sotto casa e siamo stati insieme. Io vivevo a Milano e andavo all’università. Alvaro mi ha regalato tantissimi anelli, ma sono in banca perché dopo che ci sono entrati in casa non li uso più”.

Sulla proposta di matrimonio, invece, ecco il racconto con tanto di immagini: “Mi ha portata a dormire in un hotel dove si vede tutta Madrid perché ogni volta che ci passavo davanti rimanevo incantata”. E sui messaggi più belli mandati dallo spagnolo: “‘Sono troppo innamorato di te’, ‘Sono il più felice del mondo, hai cambiato la mia vita’. ‘Penso tutto il giorno a te, non so come dirtelo'”.