Nedved, la figlia manda in delirio i social con lo scatto in piscina

Suo padre aveva una “bellezza” e uno stile sul campo non indifferente. Lei, Ivana, ha decisamente altre doti. Vedere per credere Ivana Nedved, figlia del noto Pavel, attuale vicepresidente della Juventus. Uno dei recenti scatti pubblicati su Instagram ha decisamente mandato i fan bianconeri e non sono in delirio.

“Quindi è già estate?”, ha scritto la bella Ivana. Tanti i complimenti ricevuti nei commenti. Qualche messaggio biricchino e anche qualche richiesta per raggiungerla in piscina dove lei, beatamente, si gode questi giorni di libertà e relax. Solamente pochi giorni fa, la figlia dell’ex calciatore aveva ammesso che non vedeva l’ora di tornare allo stadio per vedere le partite. Ora, dato che il pubblico non potrà partecipare alla ripresa del campionato, siamo sicuri che lei delizierà tutti con altri scatti come questo…