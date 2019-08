Nedved, la nuova fiamma fa discutere: ha 23 anni

Sta destando molto clamore quella che sembra essere molto più di una voce. Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, sarebbe vicino al divorzio con la moglie Ivana, dalla quale sarebbe anche già separato.

Non solo. Stando a quanto riportato in prima pagina dal tabloid Blesk, l’ex giocatore, dopo 25 anni di matrimonio avrebbe iniziato a frequentare una nuova compagna. Niente, o quasi, di male, se non fosse che la giovane, anzi, giovanissima Lucie Anovcikova, ha soli 23 anni, uno in più di sua figlia. Sabato scorso, Nedved è stato fotografato con la ragazza a Londra, intenti ad assistere al Longines Global Champions Tour of London 2019. La ragazza è una nota fantina.