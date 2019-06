Pamela Anderson rompe con Rami: “Due anni di bugie, è un mostro. Aveva una doppia vita

È finita la love story fra l’ex bagnina di Baywatch Pamela Anderson e il difensore francese ex Milan Adil Rami, oggi al Marsiglia. Un rapporto che andava avanti da oltre due anni, ma questa mattina lo sfogo della modella, attrice e showgirl statunitense sul proprio profilo Instagram in cui ha rivelato la doppia vita del suo ormai ex compagno, che chiama addirittura “mostro” per come si è comportato:

“È difficile da accettare. Gli ultimi due anni della mia vita sono stati un’enorme bugia. Sono stata truffata, portata a credere che il nostro era un “grande amore”? Sono devastata nell’aver scoperto negli ultimi giorni che lui stava vivendo una doppia vita. Era solito scherzare riguardo altri giocatori, diceva che avevano fidanzate per strada in appartamenti vicini alle loro mogli. Ha chiamato quegli uomini mostri? Ha mentito a tutti. Come è possibile controllare il cuore e le menti di due donne in questo modo. Sono sicura che ce ne sono state altre. È un mostro”.