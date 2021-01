Pellé ha fatto il grande passo: proposta di matrimonio a Viky Varga

Probabilmente tornerà in Italia e quale miglior modo di festeggiare se non quello di guardare anche al futuro della propria vita privata? Graziano Pellé ha fatto il grande passo e ha chiesto la mano alla sua storica compagna Viky Varga.

Attraverso le stories su Instagram, la bella modella ha svelato il momento di grande romanticismo creato ad hoc dall’attaccante italiano. “Ho detto sì”, ha raccontato con grande gioia la bionda ungherese. Nei vari profili social dei due ragazzi le immagini della proposta, della cena e della “festa” successiva per gioire del bellissimo momento.

Il centravanti con un passato anche nella Nazionale potrebbe tornare in Italia in questa finestra di mercato invernale e chissà che dietro la proposta non ci sia un chiaro segnale della volontà di un futuro nel proprio Paese.