Quarte nozze per Ronaldo il Fenomeno. Chi è la futura moglie

Fiori d'arancio in casa di Ronaldo il Fenomeno, pronto a convolare a nozze per la quarta volta

Ronaldo il Fenomeno sta per sposarsi. Il 46enne ex attaccante di Real Madrid, Inter, Milan e Barcellona ha proposto alla modella Celina Locks, che ha 14 anni meno di lui, mentre era in vacanza ai Caraibi, di convolare a nozze. La coppia ha annunciato il fidanzamento sui social. Celina, 32 anni, ha mostrato il suo anello nella foto e ha scritto "Sì, lo farò" in inglese prima di aggiungere in portoghese: "Ti amo per sempre Ronaldo". L'ex calciatore ha risposto con la frase "Ti amo" con quattro emoji a forma di cuore. Una delle prime a congratularsi con la coppia felice è stata l'ex moglie di Ronaldo, Milen Dominguez.