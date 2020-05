Revenge porn su Telegram: la denuncia di Diletta Leotta a tre amministratori

Vasta operazione della Polizia postale in diverse città italiane contro la vendetta a sfondo sessuale meglio nota col nome di Revenge porn. Il blitz delle forze dell’ordine è nato a seguito di una denuncia da parte della nota conduttrice e giornalista sportiva Diletta Leotta.

Come riporta Il Corriere della Sera nella sua versione online, gli agenti hanno identificato e denunciato gli amministratori di tre canali Telegram contenenti le immagini più denigranti e i commenti più offensivi, dal titolo: “La Bibbia 5.0”, “Il vangelo del pelo” e uno dei canali denominati “Stupro tua sorella 2.0”. Gli amministratori di tali gruppi erano in grado di riunire e attivare migliaia di utenti. Uno di questi, addirittura, è stato indagato per aver utilizzato proprio questi canali per “vendicarsi” nei confronti della sua ex compagna.

VIP – Ma oltre a tante persone comuni, anche diversi VIP come appunto Diletta Leotta. Tra i vari canali Telegram anche scatti di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, calciatore dell’Inter in prestito al Psg. Nell’indagine è stato importante anche l’aiuto del noto rapper Fedez che ha diffuso diverse segnalazioni che gli sono arrivate dai suoi fan.