Rooney, festino con tre ragazze e foto scandalo sui social. Poi la denuncia

Wayne Rooney, è sposato con 4 figli.

Wayne Rooney, leggendario calciatore dell'Inghilterra e del Manchester United, allenatore del Derby County per il secondo anno, non rinuncia alle cattive abitudini che hanno rovinato la sua carriera da giocatore. Rooney ha partecipato a un festino nella notte tra sabato e domenica insieme a una "modella", Tayler Ryan, e alle sue amiche, Elise Melvin e Brooke Morgan, tutte di 21 anni. Ma sui social sono state pubblicate le foto della notte hard nell’esclusivo club Chinawhite per "la notte più selvaggia della loro vita" anche se "non c’è stato alcun contatto sessuale, è stato solo una fantastica serata" ha detto le ragazze.