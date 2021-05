Russia, moglie Malafeev: “Sesso tutti i giorni? Mio marito fortunato, io…”

La rivelazione piccante della moglie dell'ex portiere di Luciano Spalletti allo Zenit

Viaceslav Malafeev, ex estremo difensore della nazionale di Russia e dello Zenit, ha vinto un campionato con Luciano Spalletti in panchina. Ma oggi a fare parlare dell'ex portiere della squadra di San Pietroburgo è stata la moglie Ekaterina Malafeeva, che sui social ha risposto ai suoi follower in modo piccante parlando di sesso. Una donna gli ha chiesto di risolvergli un problema piccante: “Mio marito vuole fare sesso tutti i giorni, ma io non posso, mi stanco. Cosa mi consigli? ". La risposta di lady Malafeeva non si è fatta attendere: "Dobbiamo tutti rallegrarci di questo, sei molto fortunata", ha risposto Ekaterina. - E, ovviamente, sii più aperta con il tuo partner e parla di tutto e dici la verità. Forse iscriviti a un corso di sessuologia e diversifica la tua vita. Tu e tuo marito avete dei conflitti? - ha chiesto anche la moglie dell'ex calciatore della nazionale russa che poi ha affermato: "Io sono una testata nucleare, un vulcano prima di un'eruzione e talvolta un tornado che demolisce tutto sul suo cammino. Penso che mio marito sia stato fortunato con me. Non è mai noioso di sicuro ”, - ha scritto Ekaterina.