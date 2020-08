Scardina, ex di Diletta Leotta positivo al coronavirus

Daniele Scardina è positivo al Covid 19. L’ex fidanzato di Diletta Leotta, 28 anni, pugile noto anche con l’alias di King Toretto, era appena rientrato dalle vacanze in Sardegna (come Mihajlovic, Briatore e altri). Dopo Samuele Peron, quindi, un altro concorrente di ‘Ballando con le Stelle’ ha contratto il coronavirus. A dare la notizia è stata Milly Carlucci su Instagram. “Daniele e Samuel – ha scritto – non hanno sintomi importanti, quindi magari risolviamo anche questa situazione in modo molto rapido”.