Smentita love story tra Zaniolo e la Ghenea

Non è sicuramente un inizio di nuovo anno scoppiettante per il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo finito al centro di una storia di gossip che non ha nulla a che fare con il calcio. La showgirl Madalina Ghenea era stata dipinta come la nuova fidanzata di Zaniolo ma a smentire la love story ci ha pensato il legale della bella modella rumena. L’avvocato Annamaria Bernardini De Pace è intervenuta “per fare chiarezza”. Come riporta Gazzetta.it, dopo le dichiarazioni della mamma di Nicolò, Francesca Costa, in tarda serata sono arrivate, via social e comunicato stampa, quelle dell’attrice e modella.

“Cari tutti – si legge in un post su Instagram -, in questi giorni sono state dette e scritte tante frasi non corrette che hanno provocato tanto dolore, preoccupazioni e tristezza a diverse persone: penso sia arrivato il momento di fare chiarezza e mettere ordine così che questa situazione sia piu chiara e trasparente visto che ci sono delle persone ferite che stanno soffrendo”. In allegato al post anche il comunicato concordato con l’avvocato, che potete leggere qui sopra. Su Instagram Madalina ha aggiunto: “A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune: chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social in trasparenza e alla luce del sole non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro”. Sarà la parola fine a tutta questa storia?