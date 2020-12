“Spiegami dove è finito il pomello della sella”: Wanda Nara porta in tribunale la Littizzetto

Finirà in Tribunale Luciana Littizzetto per la battuta su Wanda Nara fatta nella scorsa puntata di domenica 6 dicembre di “Che tempo che fa”. Questa la battuta ‘incriminata’ proferita dalla cabarettista torinese che voleva scherzare su una foto dell’argentina dove cavalca nuda un cavallo mentre si trovava nel suo paese sudamericano di recente: «Quando si dice cavalcare a pelo, tra i due quello più vestito è il cavallo. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo».

Wanda Nara non ha accettato la battuta e sulle sue storie di Instagram ha replicato facendo sue le parole pubblicate su Facebook di Antonella Pavasili: «Perché le prevaricazioni e le violenze non è che vengano solo dai maschi. Al contrario. Perché la violenza e la volgarità non hanno sesso. Sono e restano violenza e volgarità. Per inciso». Le frasi – ritenute da molti di cattivo gusto e offensive – hanno subito sollevato un polverone in rete. A distanza di qualche giorno -come riporta Corriere.it- è arrivata la reazione della diretta interessata che ha annunciato azioni legali: «Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente».