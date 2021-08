Valentino Rossi è un ‘dottore’ felice: la sua Francesca è in attesa

Il pilota ha annunciato l'evento su Instagram

Dopo aver annunciato che a fine stagione smette di correre in Moto GP, oggi un'altra rivelazione straordinaria di Valentino Rossi. Il pilota pluricampione del mondo, ha detto di essere in attesa della sua primogenita. L'annuncio sui social: Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are waiting for a girl @francescasofianovello.