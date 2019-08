Wanda Nara confermata a “Tiki Taka” ma… scartata per condurre “Amici Vip”!

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Mauro Icardi, che continua tramite i social a mandare messaggi verso la società nerazzurra, che però non ci vuole sentire e non vuole reintegrarlo nel gruppo. La moglie-agente Wanda Nara è interessata naturalmente a tali questioni, ma non solo: dopo esser stata confermata nel ruolo di opinionista per tutte le puntate della nuova stagione di Tiki Taka, programma tv di approfondimento calcistico condotto su Mediaset da Pierluigi Pardo, il settimanale di pettegolezzi Chi rivela che l’argentina si era proposta per presentare la versione Vip di Amici, che andrà in onda sempre sulle reti Mediaset da fine settembre. Risultato? Wanda ha ricevuto un secco no da parte della produzione, sembra che Maria De Filippi, padrona di casa, abbia scelto Michelle Hunziker per co-condurre e accogliere i vari concorrenti.