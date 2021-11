Wanda Nara ha detto stop a Icardi. Video a luci rosse causa del definitivo addio

Sono nuovamente in crisi Wanda Nara e Mauro Icardi

Un video a luci rosse inviato da Eugenia Suarez a Mauro Icardi ha incrinato nuovamente, e forse in maniera definitiva, il rapporto tra il calciatore e la moglie Wanda Nara. Oggi trova spazio non solo sui giornali di Gossip la vicenda della coppia argentina che dopo la riappacificazione sui social, registra un nuovo stop. Ci ha pensato la giornalista argentina Yanina Latorre nel corso della trasmissione "Los ángeles de la mañana", a mettere i titoli di coda sulla vicenda dopo aver ricevuto un messaggio dall'amica Wanda: "Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più di niente". Il fattore scatenante - a detta della giornalista - sarebbe stato un video a luci rosse che Eugenia Suarez avrebbe mandato al giocatore. La showgirl, intanto, è tornata a Milano senza i figli nè Icardi e ha già tolto dai social network il post di riconciliazione con l'attaccante del Psg, che nel frattempo si è tolto da Instagram, cancellando il suo account. Il video in questione e il presunto flirt di Maurito con un'altra donna, la modella Rocio Guirao Diaz, prima di Eugenia Suarez, avrebbero definitivamente aggravato la situazione fra i due. Intanto Wanda Nara da qualche giorno si mostra senza veli sui social.