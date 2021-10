Wanda Nara ha le prove del tradimento di Icardi. Intanto con Maxi Lopez…

Con l'ex marito si scopre che i rapporti sono diventati buoni

Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante del Paris Saint-Germain Mauro Icardi, ha ingaggiato un investigatore privato per scoprire il tradimento del marito. Secondo quanto riportato dal programma tv “Los Angeles de la manana”, LAM, l’attrice China Suarez, la presunta amante di Icardi, avrebbe scritto per messaggio al calciatore “incontrarsi in un posto dove nessuno lo conosceva, in discoteca”. E poi ancora: Un giorno dobbiamo uscire dal ca** io e te e andare da qualche parte nel mondo dove non ti conoscono". Icardi aveva registrato la Suarez nel suo smartphone con 'CS'. LAM nei prossimi giorni mostrerà altri messaggi tra i due. Wanda avrebbe assunto un investigatore privato per scoprire i movimenti del marito, arrivando addirittura ad hackerargli il cellulare pur di scoprire il tradimento. Icardi come ha spiegato Pochettino questo pomeriggio, ha abbandonato l’allenamento del Paris Saint Germain alla vigilia del match di Champions League con il Lipsia, per recarsi a Milano e discutere con la moglie degli sviluppi futuri che la coppia dovrà affrontare. Intanto si apprende che Wanda Nara e Maxi Lopez vanno d'accordo da mesi e che il loro rapporto si è incrinato per la gelosia di Mauro Icardi. E se Wanda tornasse al vecchio amore?