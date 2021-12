Wanda Nara ha raggiunto i 10 milioni di followers e ha preso in giro China Suárez

La moglie di Icardi ha superato i 10 milioni di follower

Gli ultimi due mesi di Wanda Nara sono stati pura sofferenza a causa della relazione venuta alla luce tra il marito Mauro Icardi e China Suárez. Tutto poi superato con tanto di foto sui social. Ma adesso Wanda Nara ha deciso di festeggiare visto che il triangolo amoroso sventato gli ha lasciato un numero impressionante di followers e così prima di imbarcarsi per l'Argentina ha deciso di pubblicare una foto con un bastone che è un messaggio di scherno a China Suárez.. Wanda nel suo post di ringraziamento ai suoi seguaci ha aggiunto un messaggio subliminale che in Argentina hanno colto come un attacco all'attrice che voleva avviare una relazione seria col marito Mauro Icardi. "10 milioni di grazie. Puoi realizzare tutto ciò che sogni, puoi superare i tuoi sogni, averne di nuovi e vivere per loro. Non vedo l'ora di raccontarvi il mio prossimo progetto, sono sicura che sarete orgogliosi di me”, ha scritto Wanda.