Wanda Nara: “Mauro Icardi uomo vero, a Maxi Lopez non perdono la sua infedeltà”

La moglie di Mauro Icardi vuole dimenticare la precedente relazione con Maxi Lopez

MAXI LOPEZ – Dell'ex calciatore del Catania Wanda Nara dice: «Dovevo spesso rinunciare alle feste di compleanno delle amiche, ma stare sotto i riflettori mi piaceva e ho capito subito che quello poteva diventare il mio futuro. E così è stato, anche se poi ho fatto pure teatro, radio e tivù. Ero molto popolare nel mio Paese. A dire il vero, lo sono ancora. Ma quando ho sposato Maxi Lopez ho mollato tutto e l’ho seguito in Italia, dove lui era stato ingaggiato come giocatore». Da lui ha avuto i primi tre figli, prima che l’unione si incrinasse".

ICARDI - Wanda Nara dopo il divorzi con Maxi Lopez si è sposata con Mauro Icardi. «E' stata una relazione seria già dall’inizio -confessa la showgirl-. Mauro dice che sono stata io la prima a parlare di matrimonio. Non me lo ricordo, ma può essere. Ha deciso di tatuarsi sul braccio i nomi dei miei figli, perché quando ne sarebbe arrivato uno nostro, non voleva che ci fossero differenze. Dopo la nascita di Francesca (6 anni) e Isabella (5) si è rivelato sincero e per me questa è una cosa importantissima». E come va adesso? «Siamo diversi: se io dico bianco, lui dice nero. Però, ognuno spiega le sue ragioni e alla fine uno dei due cede. D’altronde, l’amore fa superare tanti ostacoli. E se la passione conta tanto, l’amore è di più».