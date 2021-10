Wanda Nara, pace anche con Maxi Lopez: chiusi i 40 procedimenti legali

Pace fatta tra i due argentini

Non solo la vicenda amorosa con Mauro Icardi . Il presunto tradimento, la lite e poi la pace. Wanda Nara si è trovata a dover risolvere altri problemi di natura "amorosa" anche se passata. Come riportato da TyC Sports , infatti, la showgirl argentina, moglie e agente dell'attaccante del Paris Saint-Germain, ha messo fine alla querelle col suo ex marito Maxi Lopez .

I due hanno trovato un accordo per risolvere i loro casi giudiziari. Il media argentino spiega, riportando anche le parole dell'avvocato di Wanda Nara, Ana Rosenfeld, come i casi legali precedentemente aperti, abbiano trovato la parola fine: "Nonostante il fatto che questa questione sia strettamente procedurale, chiarisco che la signora Wanda Nara e il signor Maxi López hanno deciso di porre fine a tutte le esistenti cause tra loro, ad oggi". I due protagonisti hanno firmato un accordo nel quale hanno deciso di chiudere i 40 casi legali che avevano a Buenos Aires. Maxi Lopez dovrà continuare a pagare gli alimenti dei suoi tre bambini fino all'età di 21 anni, mentre i debiti in sospeso dell'ex giocatore sarebbero stati ignorati. Inoltre, Wanda e Maxi avrebbero anche diviso le proprietà in Argentina.