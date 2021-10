Wanda Nara si separa da Icardi: la conferma con i messaggi sui social

Caos nella famiglia Icardi con Wanda e Maurito che sembrano prossimi alla separazione

Una vera bomba social è scoppiata in queste ore. Protagonista Wanda Nara e quello che sembra essere diventato il suo ex compagno Mauro Icardi. Ebbene sì perché la coppia pare essersi separata. Le conferme arriverebbero dai messaggi della showgirl argentina, nonché procuratrice e moglie del bomber ora al Psg, e dalle sue azioni su Instagram tra stories e il follow che non c'è più nei confronti di suoi marito.