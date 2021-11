Wanda Nara: “Se ci fossimo separati Icardi avrebbe abbandonato il calcio. Grazie Maxi”

Rilevazioni in Argentina della moglie di Icardi

La moglie e agente di Mauro Icardi, Wanda Nara in un’intervista rilasciata alla giornalista Susana Giménez, in Argentina è tornata sul suo momento difficile con il marito. “Mi ha inseguito per parlarmi. Mi ha detto che se ci fossimo separati si sarebbe ritirato dal calcio. Mi ha detto che c’è stato un incontro ma che non è stato niente di importante. E’ stata una sciocchezza, l’errore più grave della sua vita. Mauro mi ha raccontato come sono andate le cose e gli dispiace. Capisco che un calciatore ha un milione di possibilità, ma mi fido comunque molto di Mauro”. Infine il ruolo dell’ex partner Maxi Lopez: "Mi ha aiutata molto, ha preso i ragazzi e li ha tenuti fuori da questa storia. Ho ringraziato sia lui che la compagna".