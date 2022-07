Wanda Nara torna in tv in Argentina: l’annuncio

L'abbiamo vista in Italia impegnata in diverse trasmissioni, ultima Tiki Taka. Ora Wanda Nara torna sul piccolo schermo ma lo fa in Argentina in un ruolo da opinionista e giurata. L'annuncio nelle scorse ore: "Sono molto entusiasta di poter tornare a lavorare in televisione, con un programma che ha avuto successo in tutto il mondo. Questo progetto è una nuova e importante sfida per la mia carriera", le parole della showgirl in un video messaggio.