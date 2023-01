Wanda Nara, un presunto flirt con Keita Balde fa infuriare Icardi

L'attaccante senegalese Keita Balde finisce al centro di uno scandalo sessuale. Secondo quanto affermato dal giornalista spagnolo Jordi Martin nel programma Intrusos, Mauro Icardi, ha rivelato che la sua ex moglie Wanda Nara ha avuto un flirt con l'ex Lazio, Inter e Cagliari. Icardi avrebbe scoperto il tradimento grazie ad alcuni movimenti sospetti del bancomat di Wanda e poi tramite le telecamere a circuito chiuso. L'argentino poi ha avvisato la moglie di Keita sui social spiegandole l'accaduto. Pare che Wanda Nara abbia incontrato Keita Balde a Dubai dove il calciatore si trovava con la sua squadra. Icardi seppur smentendo parte delle rivelazioni di Martin ha confermato che Keita scriveva costantemente alla moglie e da qui il messaggio alla compagna del calciatore africano. “Ho messaggi, foto e altro perché me li ha inviati mia moglie che ovviamente non li pubblicherò". Nell'autunno del 2022, Wanda Nara ha annunciato la rottura definitiva con Mauro Icardi che però ha cercato di riavvicinare la sua ex agente. Ma qualcosa è andato di nuovo storto.