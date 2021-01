Zaniolo dopo le polemiche chiude i social. Intanto la Ghenea precisa che…

Il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo dopo la vicenda di gossip con la modella romena Madalina Ghenea ha deciso di chiudere tutti gli account social. Attraverso il profilo Instagram della madre, Francesca Costa, il centrocampista giallorosso ha pubblicato una storia con su scritte le parole del figlio. Si legge: “Visto che la mia vita è sul campo e non sui social o nel gossip, ho deciso di lasciar perdere questo lato superficiale che capisco non mi appartiene. Tutto questo sta minando la mia tranquillità, il mio recupero e la mia passione. Scollego il mio account vi abbraccio… Nicolò Zaniolo”.

GHENEA – L’attrice e modella romena, dopo aver parlato ieri sera tramite i suoi legali, oggi su Instagram, nelle storie, ha voluto fare – ancora – chiarezza sul suo legame con il numero 22 della Roma. Ribadendo di non essere “fidanzata”, ma riempiendo di parole al miele Zaniolo: “Nicolò è un bravissimo ragazzo, una delle persone più buone che io abbia mai conosciuto, che è un talento lo sanno tutti. Come ha scritto lui lo scrivo anche io: sono felice di questa conoscenza. È una persona straordinaria che mi è entrata nel cuore e farò sempre il tifo per lui. Volevo precisare un punto: non siamo fidanzati.on solo. Io di solito mi fidanzo dopo un anno di conoscenza, non dopo 25 giorni”.