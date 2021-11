1000 panchine italiane per Zeman: l’omaggio della Lega Pro

Il tecnico raggiunge oggi le 1000 panchine da allenatore in Italia

Redazione ITASportPress

Una giornata speciale per il tecnico boemo Zdenek Zeman. Oggi, il mister del Foggia arriverà al grandissimo traguardo personale delle 1000 panchine in Italia. Sarà il match contro la Paganese a regalare questo record all'allenatore che è stato subito celebrato in grande stile anche dalla Lega Pro.

Proprio il profilo ufficiale su Twitter del campionato di C ha voluto rendere omaggio al mister boemo con un messaggio pubblicato via social: "ZeMille, congratulazioni Maestro. Panchina numero 1000 in Italia, oggi, per Zdenek Zeman, allenatore del Foggia".

Nella foto che accompagna il messaggio si legge anche: "1000 panchine con squadra italiane per il tecnico del Foggia Zdenek Zeman: 358 di A, 320 di B, 175 di C, 78 di Coppa Italia "dei grandi", 43 in quella di C, 24 nelle coppe europee e 1 in altri tornei post season con Licata, Foggia, Parma, Messina, Lazio, Roma, Napoli, Salernitana, Avellino, Lecce, Brescia, Pescara, Cagliari. Bilancio: 378 vittorie, 273 pareggi, 348 sconfitte. Esordio il 21 agosto 1983 in Licata-Akragas 11, Coppa Italia Serie C".