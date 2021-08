A Scavone risponde Salvemini: Potenza fa 1-1 col Bari

Vantaggio di Scavone, pari di Salvemini; Romero fallisce un rigore al 22'

Il Bari di mister Michele Mignani ha fatto il suo esordio in campionato facendo visita al Potenza guidato da mister Gallo. All'Alfredo Viviani è finita 1-1. Vantaggio pugliese di Scavone, pari ad inizio ripresa di Salvemini per i padroni di casa che al 22' hanno fallito con Romero un rigore. Nell'altra partita di oggi della prima giornata di Serie C girone B la Reggiana ha battuto 2-0 Montevarchi.