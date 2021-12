Ad Antenucci risponde Kanoute: Avellino-Bari è 1-1

Bella cornice di pubblico per il big match della Serie C Girone C

Redazione ITASportPress

La sfida al vertice del campionato di Serie C girone C tra Avellino e Bari è finito in parità 1-1. Risultato giusto al Partenio-Lombardi anche se la squadra irpina ha avuto più occasioni della capolista che comunque è passata in vantaggio con Antenucci su rigore nel primo tempo facendosi riprendere nella ripresa a 8' dalla fine con il gol di Kanoute. Bella partita con due squadre che hanno mostrato tanta qualità. In classifica il Bari si porta a 37 punti, più 5 dal Palermo. L'Avellino raggiunge il Catanzaro al quinto posto.