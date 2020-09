Aic, Calcagno: “Sciopero confermato in Serie C il 27 settembre”

Umberto Calcagno vicepresidente dell’Aic, ospite a TrmWeb.it , ha confermato che domenica 27 settembre in Serie C non si giocherà. Il motivo scatenante è la norma che limita a 22 i contratti professionistici per ogni società. “Lo stato di agitazione è confermato, nei prossimi giorni dichiareremo lo sciopero. Come avrete letto anche sui media non c’è interlocuzione con la Lega Pro e ci sono idee di politica sportiva differenti. Stiamo creando delle illusioni a centinaia di ragazzi -riporta Stadionews.it-. Le liste a 22 sono una forzatura che non ha correlazione con la valorizzazione. E’ una norma che serve ad abbassare il livello tecnico del nostro campionato. Non vedo alternative allo sciopero nonostante il momento delicato. Non ci si può approfittarsi di questa situazione che non creerà un plusvalore per i giovani e le società coinvolte“. Sulla spinosa situazione del Trapani Calcagno ha detto: “Al di là dei rischi di un campionato falsato con una formazione che non è riuscita a fare mercato e garantire le minime indicazioni sanitarie, potrebbero esserci conseguenze a livello disciplinare. Dispiace perché abbiamo fatto tanti sforzi per riprendere in sicurezza e questa situazione fa male a tutto il sistema. Ci sono ricorsi inoltrati e vedremo quale esito daranno. Fuori di dubbio che se la situazione dovesse proseguire, le conseguenze a livello contrattuale potrebbero esserci“.