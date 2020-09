Albinoleffe, il ds Giacchetta: “Partenza tosta. Ci aspetta una stagione intensa”

Il direttore sportivo dell’Albinoleffe, Simone Giacchetta, ha commentato il calendario che vedrà impegnato il club in Lega Pro.

“CI ASPETTA UN CAMPIONATO INTENSO”

“Noi come AlbinoLeffe affrontiamo tutte le squadre con grande umiltà e grande senso di responsabilità nel dover far punti, perché il nostro obiettivo è quello di conquistare la permanenza nella categoria. Il sorteggio dei calendari ci ha dato subito un avversario che lo scorso anno era in Serie B, composto in questo momento da molti elementi che hanno appena concluso il campionato cadetto: dunque affronteremo una formazione di alto livello. In ogni caso, per la tipologia di squadra e di società che siamo, consideriamo tutti i nostri avversari importanti. Quello in cui siamo stati inseriti (Girone A, ndr) è un girone il cui livello si è alzato rispetto alla passata stagione, soprattutto tra le medio-piccole. Per questo vedo grande equilibrio in tutte le partite. Questo equilibrio speriamo di poterlo reggere con impegno, concentrazione e umiltà, sapendo che il campionato è molto intenso e che la nostra è una rosa giovanissima – sicuramente tra le più giovani della Serie C -, ma non per questo senza qualità e capacità. C’è da rimboccarsi le maniche, lavorare e rispettare tutti senza temere nessuno”. Così il dirigente dell’Albinoleffe Giacchetta ha commentato il calendario che vedrà impegnato il club in Lega Pro.

