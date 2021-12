Albinoleffe Stadium all’esordio: è il primo stadio di proprietà di un club di Serie C

L'Albinoleffe è il primo club di Serie C con uno stadio di proprietà.

La data del prossimo martedì 21 dicembre, sarà significativa per il calcio italiano e indimenticabile anche per tutti i tifosi dell'Albinoleffe. La squadra bluceleste infatti, esordirà nel suo nuovo stadio di Zanica, all’Albinoleffe Stadium, la prima storica struttura di proprietà di un club di Serie C. Con una nuova tribuna da 1.791 spettatori, di cui 1.147 locali, 513 ospiti, 10 postazioni VIP e 31 postazioni media. Nella struttura anche zone ristoro e postazioni specifiche per le riprese televisive, il tutto con uno sguardo attento alla sostenibilità. Il progetto è stato sviluppato dallo studio di architettura Batlleiroig, che ha già realizzato lo stadio "Johan Cruijff" di Barcellona, dove gioca la squadra B e quella femminile blaugrana. Sull’esordio in questo nuovo stadio da parte dell’Albinoleffe, il presidente del campionato di Serie C, Francesco Ghirelli ha dichiarato: "Con questa opera, si è dato un senso reale all’affermazione 'il calcio italiano deve riformarsi'. Carissimo Presidente Andreoletti, lei ha dimostrato concretamente che tutto questo sia fattibile. Qui si radica il sogno per l'oggi e il futuro del calcio italiano. La grandissima vittoria dell'Italia a Londra non avrà avuto pienamente senso se non troverà rispondenza nei campionati italiani. Martedì 21 dicembre 2021 sarà una data indimenticabile che entrerà negli annali della storia del calcio italiano, perché si disputerà la prima partita in uno stadio di proprietà di un club della Serie C".