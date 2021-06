Alessandria-Padova finale playoff in diretta e streaming, dove vedere il match

Si gioca questa sera la sfida tra Alessandria-Padova finale playoff valida per il match di ritorno

Redazione ITASportPress

Alessandria-Padova si affrontano questa sera alle ore 18.00 nel ritorno della finale playoff di Serie C. Si preannuncia una gara tiratissima tra le due formazioni allenate da Longo e da Mandorlini che dovranno fare qualcosa in più rispetto allo 0-0 del match d'andata. Ricordiamo che da questa partite si stabilirà la quarta squadra promossa in B dopo Como, Perugia e Ternana.

Alessandria-Padova, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Alessandria-Padova:

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Prestia; Chiariello, Casarini, Bruccini, Celia; Mustacchio, Eusepi, Arrighini. All. Longo.

PADOVA (4-3-1-2): Dini; Germano, Rossettini, Kresic, Curcio; Saber, Halfredsson, Jelenic; Ronaldo; Nicastro, Chiricò. All. A. Mandorlini.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Alessandria-Padova, finale di ritorno dei playoff di Serie C, si giocherà allo Stadio "Moccagatta" di Alessandria questa sera, giovedì 17 giugno. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 18.00.

La finale di ritorno dei playoff di Serie C tra Alessandria e Padova verrà trasmessa in diretta da Eleven Sports, piattaforma che detiene i diritti per trasmettere le partite di Serie C. Sottoscrivendo l'abbonamento sarà possibile seguire il match su smart tv che sia compatibile con l'app dedicata. È prevista anche la trasmissione in chiaro della partita su Rai Sport (canale 57 in HD e 58 in SD del digitale terrestre).

Per chi volesse seguire la sfida Alessandria-Padova in diretta streaming, potrà farlo in diverse modalità. Su Eleven Sports attraverso dispositivi come pc e notebook, tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi al portale della piattaforma, in alternativa si potrà utilizzare l'app. La diretta in streaming di Alessandria-Padova sarà visibile anche grazie al servizio streaming gratuito RaiPlay.