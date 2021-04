Allarme rosanero: un calciatore del Palermo positivo al Covid

Il calciatore rimasto insieme alla squadra a Bari

Preoccupazione al Palermo per la positività accertata al Covid-19 di un calciatore. L’esito del tampone è arrivato dopo la partita contro il Bari di ieri finita 2-2 e ora è di nuovo allarme per i rosanero dopo i tanti casi del novembre scorso. Il giocatore è rimasto a contatto con i suoi compagni e difatti martedì 20 aprile tutti i componenti di squadra e staff saranno sottoposti a tamponi di controllo. La prossima partita del Palermo è in programma domenica 25 aprile, contro la Cavese. Questo il comunicato del Palermo: “Il Palermo FC comunica che oggi è stata riscontrata una positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. Il calciatore in questione è stato immediatamente posto in isolamento mentre il resto del gruppo è stato sottoposto a test con tampone molecolare e test sierologico, nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza”. Da rilevare che a Bari Roberto Crivello non ha giocato per una sindrome influenzale e il club ha giustificato la sua assenza; “Roberto Crivello non sarà disponibile per la gara odierna a causa di una sindrome influenzale con stato febbrile. In via precauzionale, il calciatore si è sottoposto ad un ulteriore tampone che ha dato esito negativo”.