Andata Playoff, Chirico fa volare il Padova. Bene l’Avellino. Risultati e marcatori

Il Padova è già praticamente qualificato dopo il 3-1 al Renate

Si sono già concluse tre delle quattro partite d’andate del secondo turno del playoff nazionale di Serie C. Con la qualificazione praticamente in tasca il Padova che con una tripletta di Chirico è passato sul terreno del Renate. Successo interno della Feralpisalò e dell'Avellino per 2-0 contro il Sudtirol. Equilibrata Albinoleffe-Catanzaro iniziata dopo e finita 1-1.

REGOLAMENTO In caso di parità di punteggio e gol dopo il doppio confronto, vanno in semifinale le squadre teste di serie che giocano il ritorno in casa. Le semifinali sono in programma domenica 6 giugno e mercoledì 9 giugno.