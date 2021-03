Apoteosi Palermo al Cibali: Santana affonda il Catania

Eclissi Catania, apoteosi Palermo nel derby di Sicilia. Con un gol di Santana nella ripresa i rosanero sbancano il Massimino e regalano una grande gioia ai tifosi. Una partita vibrante con gol, pali, traverse ed espulsioni. Un derby giocato con grandissima intensità con le due squadre arrivate stremate alla fine del match e Palermo che si è difeso in 10 nella ripresa mentre il Catania non è mai stato preciso sotto rete. Una partita che i rossazzurri perdono dopo aver sofferto molto la verve degli ospiti che nel primo tempo hanno giocato molto bene colpendo una traversa e sfiorando in due circostanze il gol. L’espulsione di Marconi si è fatta sentire nella ripresa quando il Palermo si è difeso giocando solo in contropiede. E in una azione offensiva la stoccata di Santana che con un bel tiro ha spedito al 60′ il pallone all’incrocio. Catania dopo all’attacco ma molto sfortunato con Russotto che ha colpito i legni. Alla fine il Palermo è riuscito a portare a casa la vittoria che fa felice anche il tecnico Filippi al debutto. Per il Catania è stato l’inizio di un incubo.

CRONACA – Squadre che sono partite con il 3-4-3 e quella di Filippi è una sorpresa assoluta visto che il Palermo aveva sempre schierato quattro difensori. Il derby ha un inizio a ritmo elevato e buon approccio anche delle squadre. Il Palermo ha alzato il pressing per impedire al Catania l’avvio dell’azione. Affondo pericolo degli etnei al minuto numero 11 con il tiro di Russotto deviato in angolo. Padroni di casa che hanno alzato i regimi del motore sulle fasce sorprendendo in più di una circostanza i rosanero. Russotto ha agito nel centro destra con Marconi non sempre puntuale e preciso a chiudere. Al 21’ grande occasione per il Palermo con una staffilata di mezzo esterno di Marconi che ha colpito la traversa. Al 25’ Welbeck perde una palla a centrocampo e il Palermo riparte con Lucca ci prova da lontano ma non trova il bersaglio. Il Palermo ancora pericoloso al 28’ con Sarao che deve salvare sulla linea un tiro cross di Valente. Ma al 34’ minuto un episodio importante sul derby: ingenuità di Marconi che commette fallo su Sarao e viene espulso per doppia ammonizione. Filippi ha cambiato la difesa passando al 4-4-1 con Lucca unica punta. La prima occasione per il Catania al 42’ con un tiro di Golfo debole che si è spento tra le braccia di Pelagotti. Catania che è stato impreciso negli ultimi 20 metri e qualche ripartenza è stata sciupata. Si è chiuso così un primo tempo dove il Palermo ha dominato costruendo almeno tre palle gol nette. Catania poco incisivo che ha alzato il baricentro dopo che i rosanero sono rimasti in inferiorità numerica.

SECONDO TEMPO – Nelle ripresa il Catania è partito con il piede sull’acceleratore e Russotto ha colpito un palo clamoroso solo a tu per tu con Pelagotti. Padroni di casa subito molto aggressivi. Al 50’ ancora Russotto a trovare lo spunto giusto ma è stato bravo Pelagotti a respingere da due passi. Crivello e Santana i primi cambi di Filippi fuori Silipo e Valente. Proprio Santana tutto solo in area con uno stop e tiro ha messo il pallone all’incrocio e battuto Confente al 60’. Rosaia e Di Piazza le scelte di Raffaele fuori Sales e Welbeck. Broh in campo invece per i rosanero al posto di De Rose. Al 63’ Pelagotti ha deviato in angolo un tiro all’incrocio di Russotto. Catania che ha attaccato con continuità cercando di aprire la difesa del Palermo allargando Golfo e Pinto. Scelta offensiva di Raffaele al 70’ con Manneh al posto di Pinto. Squadre provate nei quindici minuti finali con Reginaldo e Albertini in campo. Massimo potenziale offensivo per il Catania contro i rosanero sempre disposti con il 4-4-1. Palermo che si è difeso con tutti gli effettivi. Peretti l’ultimo cambio di Filippi al posto di Peretti classe 2000. Al minuto 81′ secondo palo del Catania ancora con Russotto di testa con la palla che ha baciato la traversa. Reginaldo grande conclusione ma Pelegotti respinge. Al 92′ Reginaldo non sfrutta una grande occasione. Finisce 1-0 per il Palermo che vince il derby.

TABELLINO

Catania-Palermo 0-1: 60′ Santana

CATANIA (3-4-2-1): Confente; Silvestri, Giosa, Sales (62′ Rosaia); Calapai (78′ Albertini), Dall’Oglio, Welbeck (62′ Di Piazza), Pinto (71′ Manneh); Golfo (78′ Reginaldo), Russotto; Sarao. A disp.: Santurro, Claiton, Maldonado, Izco, Volpe, Vrikkis. All. Raffaele.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Somma, Palazzi (80′ Peretti), Marconi; Accardi, Luperini, De Rose, Valente (54′ Crivello); Silipo (54′ Santana), Floriano (62′ Broh); Lucca. A disp.: Fallani, Marong, Martin, Rauti. All. Filippi.

ARBITRO: Marcenaro di Genova (Ceccon-Cataldo).

MARCATORI: 60′ Santana

NOTE: ammoniti Sarao, Marconi, Sales, Pinto, Santana, Pelagotti, Accardi. Al 36′ espulso Marconi per doppia ammonizione.