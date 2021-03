Avellino, Braglia in emergenza per il match col Catania. Convocati 18 calciatori

Sarà un Avellino con tanti assenti quello che si presenterà domani al Massimino. Il tecnico Braglia in vista del match contro il Catania in programma domani alle 12.30 sarà privo di sette elementi. Nella lista degli indisponibili fanno parte da qualche settimana Riccardo Leoni, Andrea Errico, Giuliano Laezza, Marco Silvestri. A questi per la sfida contro gli etnei del neo allenatore Francesco Baldini, si sono uniti causa Covid-19 Gabriele Bernardotto, Giuseppe Carriero ed Alberto De Francesco. Causa le tante defezioni, mister Braglia ha dovuto convocare il giovane Di Martino, classe 2005 alla prima chiamata tra i ‘grandi’.

I CONVOCATI

PORTIERI: Forte, Pane

DIFENSORI: Ciancio, Dossena, Illanes, Miceli, Rocchi, Silvestri L.

CENTROCAMPISTI: Adamo, Aloi, Baraye, D’Angelo, Di Martino, Rizzo, Tito

ATTACCANTI: Fella, Maniero, Santaniello