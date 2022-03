Avellino-Catania, le probabili formazioni e dove vederla

Catania da viaggio e ad Avellino Baldini ha la polizza trasferta

Redazione ITASportPress

Dimentichiamo per un attimo la sconfitta di Foggia. Il Catania oggi si presenta ad Avellino con il mister Baldini che ha una bella polizza trasferta. Un dato che deve far pensare che il Catania oggi al Partenio-Lombardi mostrerà il solito volto da trasferta visto che lontano dal Massimino è proprio un’altra squadra. Senza quei rimpianti che zavorrano la classifica generale per le sconfitte subite in casa. Lontano da casa, in campionato, i rossazzurri in 16 gare (stesso numero per le partite interne) hanno totalizzato ben 21 punti. Meglio solo il Bari con 35 punti guadagnati lontano dal San Nicola, l’Avellino (27), il Catanzaro (26) e il Campobasso (22). Quinta posizione in classifica fuori casa e zona play off per gli etnei.

Lo scorso 13 marzo è stato l’ultimo exploit esterno sul campo della Vibonese a riportare i rossazzurri a ridosso della zona play off. E da Avellino mister Baldini rilancerà la propria rincorsa al sogno spareggi Serie B. Col supporto di una serie esterna che aveva raggiunto le sei gare utili se si cancella il default nervoso di Foggia.

Qualità In trasferta - Da Avellino, Francesco Baldini confida di far ripartire la corsa vincente del Catania. I numeri del rendimento esterno confortano le aspettative del tecnico toscano e danno forza ai progetti per una nuova rincorsa verso la zona play off naturalmente a patto che la squadra dia il massimo al Partenio-Lombardi. I ragazzi hanno il dovere di spingere sull'acceleratore fino alla fine della stagione senza pensare minimamente alle vicende extra campo. Il direttore Maurizio Pellegrino deve prendersi le sue responsabilità e a prescindere quale sarà il suo futuro, se a Catania o altrove, deve stare vicino alla squadra che gli riconosce di essere il padre putativo di questo gruppo sorretto dal condottiero, Francesco Baldini. Tutti devono dare il meglio in questo finale di campionato per rispetto dei tifosi che hanno sofferto ma sono sempre rimasti a sostegno della squadra.

Qui Avellino- Gautieri, tecnico irpino lamenta tante assenze. Il trainer biancoverde, è costretto a fare ancora una volta i conti con il Covid con la positività di Antonio Di Gaudio, emersa ieri. Si partirà oggi probabilmente dal 4-3-3 o dal 3-5-2. Diverse defezioni registrate nel pacchetto arretrato: Daniele Mignanelli squalificato, Gennaro Scognamiglio colto da attacco febbrile e Lorenzo Chiti reinserito soltanto ieri in gruppo per sostenere il primo allenamento dopo l'infortunio al retto femorale. Ci sarà Davide Bove, guarito dalla febbre. Torna a disposizione della formazione irpina Fabio Tito: l'esterno sinistro ha, infatti, scontato la squalifica di due giornate inflittagli dal Giudice Sportivo all'indomani del match dello scorso 13 marzo contro il Palermo. Arruolati in prima squadra i seguenti calciatori della Primavera 3: Luca Stanzione, Mattia Tarcinale e Marius Andrei Mocanu. Questi i convocati di Gautieri: Portieri: Forte, Pane, Pizzella. Difensori: Bove, Ciancio, Dossena, Rizzo, Silvestri, Stanzione, Tito. Centrocampisti: Aloi, Carriero, De Francesco, Kragl, Mastalli, Tarcinale. Attaccanti: Kanoute, Micovschi, Mocanu, Murano, Plescia.

Recuperi - Oggi due i recuperi del girone C: ore 14.30 Avellino-Catania; ore 15 Potenza-Paganese. Invece la ripresa di Campobasso-Turris (sospesa al 45’ p.t. sul 1-2) è stata rinviata per i casi di Covid che hanno colpito la Turris: rinviata anche Turris-Francavilla da domenica a giovedì 31. Classifica Bari p. 71; Catan- zaro 61; Avellino* 56; Monopoli* e Francavilla 55; Palermo* 53; Foggia (-2) 50; Turris* 45; Latina 44; Picerno* e Monterosi 43; Juve Stabia 42; Campobasso** e Catania* (-4) 40; Taranto** 36; Messina 33; Potenza* 31; Paganese* 30; Fidelis Andria 28; Vibonese 19. (*gare in meno)

PROBABILI FORMAZIONI

Stadio "Partenio-Lombardi" ore 14.30

AVELLINO (3-5-2): Forte; Silvestri, Bove, Ciancio; Rizzo, Aloi, De Francesco, Kragl, Tito; Kanoute, Plescia.

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto; Rosaia, Provenzano, Simonetti; Biondi, Sipos, Russini.

DOVE VEDERE AVELLINO-CATANIA IN TV

Avellino-Catania in diretta TV su Eleven Sports