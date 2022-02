Avellino-Catania rinviata per neve

Resta da capire quale sarà la nuova data

Non si è giocato il match di Serie C Avellino-Catania valido per la 29a giornata programmato per le 14.35. Nonostante il gran lavoro degli addetti al terreno di gioco del Partenio-Lombardi, la gara a causa della abbondante neve scesa sul centro irpino è stata rinviata dopo un paio di sopralluoghi in campo. L’arbitro sentiti anche i due capitani Aloi e Rosaia e i due allenatori Gautieri e Baldini ha deciso per il rinvio della partita che molto probabilmente verrà giocata nei prossimi giorni, con orario da definire.