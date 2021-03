Avellino, nuova positività al Covid-19

Il Covid-19 continua a non dare tregua all’Avellino, il club irpino ha annunciato un’ulteriore positività a poche ore dalla partita contro il Catania: “L’Us Avellino 1912 comunica che al 64° ciclo di tampone nasofaringeo è stata riscontrata una positività al Covid-19 per un solo elemento del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico ed è stato prontamente posto in isolamento domiciliare.

La restante parte del gruppo squadra è risultata negativa ed in giornata partirà per la trasferta di Catania”. Questo il comunicato emanato dall’Avellino nelle ultime ore.