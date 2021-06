Avellino-Padova sarà una battaglia. Dove vedere playoff in tv

Ultima curva prima del rettilineo finale: questa sera - supplementari e rigori in caso di parità dopo i 180’- conosceremo le duellanti per la quarta promozione

Tra poco si gioca Avellino-Padova, partita di ritorno delle semifinali playoff di Serie C. All'andata finì 1-1 e le polemiche dopo la partita sono state tante. Oggi in campo ci sarà alta tensione e si teme che la partita possa degenerare visto che anche in campo i calciatori se le sono promesse durante i primi 90'. Ma al centro della contesa sono stati il tecnico del Padova Andrea Mandorlini e Salvatore Di Somma, d.s. dell’Avellino: tra i due un battibecco a distanza (anche via social), sulla scia del nervosismo maturato nei primi 90’. Braglia non avrà gli squalificati Carriero e Ciancio, ma tornerà al 3-5-2 con i rientri di Forte, Illanes, Aloi e Adamo. Padova con un Nicastro in più, dopo la panchina di domenica. Stasera in campo al Moccagatta l'Alessandria e l'Albinoleffe. All'andata i grigi hanno vinto 2-1 però all’AlbinoLeffe in trasferta è pericolosa. Manconi (al rientro) e compagni si sono qualificati vincendo in trasferta sia a Modena sia a Catanzaro e sono l’ unica squadra – un po’ stanca – che ha iniziato i playoff dal primo turno. Longo non potrà contare sugli squalificati Parodi e Giorno, ma ritrova Bruccini. Zaffaroni non avrà Giorgione, che con il gol dell’andata ha tenuto in vita il sogno della più grande sorpresa.