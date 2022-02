Avellino, sollevati dall’incarico il tecnico Braglia e ds Di Somma

Il ko di ieri contro la Virtus Francavilla è costata la panchina al tecnico irpino

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver sollevato dai rispettivi incarichi il direttore sportivo Salvatore Di Somma e l’allenatore della prima squadra Piero Braglia. Insieme al tecnico sono stati esonerati l’allenatore in seconda Domenico De Simone ed il preparatore atletico Vito Barberio. Il club ringrazia i professionisti summenzionati per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo delle rispettive carriere. La seduta di allenamento odierna verrà condotta da Raffaele Biancolino.