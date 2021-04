Bari, al posto di Carrera torna Auteri

Richiamato l'ex allenatore biancorosso

Il Bari richiama Gaetano Auteri in panchina dopo aver esonerato ieri Massimo Carrera che dal suo ritorno ha peggiorato la classifica dei pugliesi. Il Bari dopo il pareggio con il Palermo per 2-2 si ritrova al quarto posto in classifica scavalcato dal Catanzaro. Questo il comunicato del club pugliese: SSC Bari rende noto di aver affidato l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra a mister Gaetano Auteri, revocando l’esonero emesso il 9 febbraio scorso. Il suo staff sarà composto dall’allenatore in seconda Loreno Cassia e da Sebastiano Aprile in qualità di preparatore dei portieri. Questa mattina, definite le pratiche burocratiche, il tecnico siciliano e il suo staff saranno a Bari per poi dirigere la seduta di allenamento pomeridiano.