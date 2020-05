Bari, anche il Sindaco non ci sta: “Non si può perdere la B per un algoritmo…”

Aria di tempesta in casa Bari dopo la decisione di valutare il criterio della media punti per stabilire le promozioni alla Serie B per il prossimo anno. Una scelta che ha, di fatto, penalizzato il Bari del patron De Laurentiis che insieme ai tifosi ha fatto sentire a gran voce le proprie ragioni.

A fare eco al presidente e agli appassionati, anche il sindaco della città Antonio Decaro che ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport a proposito di queste recente vicende che hanno colpito la società: “Gli investimenti importanti in riferimento alla categoria sono ben evidenti da partite della famiglia De Laurentiis, ma non è colpa di nessuno se il campionato ad un certo punto si è fermato”, ha esordito il primo cittadino. “In ogni caso, però, possiamo aspettare per capire cosa succede. Probabilmente prenderanno delle decisioni al comitato tecnico scientifico. Anticipare una soluzione per la serie C senza che si sia nemmeno parlato dei campionati più importanti mi sembra quanto meno eccessivo. Vedremo cosa accadrà per la Serie A e la Serie B e dopo anche per la Lega Pro. Se la B dovesse svanire? Sicuramente la si può perdere sul campo ma non perchè si è usato un algoritmo matematico”.