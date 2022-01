Bari, Antenucci: “Siamo stati bravi a pareggiare dopo l’1-3 per il Catania”

Antenucci soddisfatto della reazione della sua squadra dopo il 3-3 contro il Catania

Con la doppietta di oggi contro il Catania, sua ex squadra, l'attaccante del Bari Mirko Antenucci ha toccato quota 201 reti in carriera. A fine gara il commento della punta della squadra pugliese che vede il bicchiere mezzo pieno nonostante il pareggio interno per 3-3: "Siamo stati bravi a reagire e a pareggiare dopo che eravamo sotto di due reti. Ci abbiamo provato a vincere ma resta la nostra reazione e grande bravura nel saper riportare in partita in equilibrio anche quando ci trovavamo in difficoltà. Da questo dobbiamo ripartire".