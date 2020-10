Bari, Auteri: “Catania squadra importante e che ha qualità con tanti giocatori esperti”

Domani alle 21 il posticipo di lusso di Serie C al San Nicola Bari-Catania. Il mister pugliese Auteri in vista del posticipo della 7a giornata; i biancorossi ospiteranno al San Nicola la formazione guidata da mister Raffaele, squadra di spessore, abituata a giocare a viso aperto su tutti i campi; il tecnico biancorosso si aspetta una bella gara.”Il Catania ha fatto una buona partita contro la Ternana, poi ha commesso un paio di errori. E’ una squadra importante e che ha qualità con tanti giocatori esperti come il pacchetto difensivo composto da Tonucci, Claiton, Calapai, Silvestri, Pinto e Zanchi. Ha un buon livello tecnico in mezzo al campo e giocatori importanti in avanti. Sono una squadra da prendere con le molle e ben allenata. Dobbiamo stare molto attenti. Stanno facendo bene, noi giochiamo e loro pure, mi auguro sia una partita godibile. E’ un bel test, confronto impegnativo, tra le migliori di questo campionato. Ma ci sono almeno una decina di squadre di medio-alto livello con queste caratteristiche nel nostro girone. Forse nel passato questo non è successo”.

Ecco la lista dei 24 biancorossi convocati:

Portieri: 1.FRATTALI, 12.LISO, 22.MARFELLA, 33.FIORY

Difensori: 3.PERROTTA, 6.DI CESARE, 13.CIOFANI, 21.CELIENTO, 23.MINELLI

Centrocampisti: 4.MAITA, 5.BIANCO, 8.HAMLILI, 15.D’ORAZIO,16.CORSINELLI, 25.LOLLO, 27.ANDREONI, 29.SEMENZATO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.MARRAS, 11.D’URSI, 18.CANDELLONE, 20.CITRO, 32.MONTALTO