Bari, Auteri: “Ho ritrovato una squadra un pò pessimista”

Conferenza stampa del tecnico che è tornato dopo l'esonero di Carrera

Il Bari riabbraccia il tecnico Gaetano Auteri che si prepara a riprendere il suo cammino alla guida del Bari in vista della prossima sfida che attende i biancorossi, impegnati domenica pomeriggio sul campo della Turris. A dare il bentornato al tecnico siciliano il Presidente Luigi De Laurentiis, deciso più che mai a lottare fino alla fine per raggiungere l'obiettivo che Società, Squadra e Piazza auspicano. "Ho trovato una squadra un po' pessimista, ma è normale. Abbiamo ripreso i concetti che conoscevamo. Di questi giorni di lavoro sono soddisfatto, ho trovato grande disponibilità. Questa squadra, lo ripeto, ha grande qualità. Come giocheremo? Al di là dei numeri, che dipendono dall'organico a disposizione e da chi sta meglio, giocheremo cercando di fare le partite, alzando i ritmi. Dovremo creare e non concedere. Sono positivo. Questa è una squadra forte, fatta da uomini e persone per bene. Ma l'ho detto anche sei mesi fa. Problemi gravi o grandi non ce ne sono. I problemi grandi sono quelli dove c'è bisogno di tanto tempo per risolverli. Avremo un'altra faccia. Sarei felicissimo di dare una mano per centrare un traguardo ambito. Ho trovato un gruppo con qualche dispersione: qualcuno ha lasciato andare il senso di appartenenza che prima era presente in tutti. Ho dato una scossa e ho trovato le porte aperte. Questa squadra ha tante armi. I calciatori così stupidi non sono: loro conoscono la verità, insieme potremo fare un percorso importante. Non sempre nel calcio si può dire ciò che si pensa, ma dal punto di vista della coscienza loro sanno la verità".