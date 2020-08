Bari, Autieri si presenta: “Vogliamo dare battaglia. In campo sempre con tre attaccanti”

Gaetano Autieri, nominato ieri nuovo allenatore del Bari, si è presentato da nuovo tecnico dei pugliesi.

LE PAROLE DEL NUOVO ALLENATORE

“Dobbiamo cercare di ricostruire questa squadra, è importante quanto allenare. Non voglio sempre vedere un calcio scintillante, basterà avere un atteggiamento battagliero sia in casa che fuori. Andremo in campo con i tre attaccanti, voglio insegnare calcio come piace a me. Cercheremo di creare un bel contesto e un gruppo importante, voglio estrapolare il massimo da questi giocatori”. Queste le parole del nuovo mister del Bari, Autieri, in conferenza.