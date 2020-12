Bari-Avellino, dove vederla in diretta tv e streaming: canale e orario

Bari-Avellino in diretta tv e streaming. La sfida di Serie C del prossimo 20 dicembre è già entrata nel vivo. Infatti, la Lega Pro ha diramato ufficialmente le partite che verranno trasmesse anche in chiaro su Rai Sport e dunque disponibili in live alla visione degli appassionati. Tra queste, appunto la super sfida tra le due formazioni.

Bari-Avellino, dove vederla in diretta e streaming

Bari-Avellino, sfida che si disputerà il prossimo 20 dicembre tra le due formazioni sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro per tutti gli appassionati di Serie C dalla Rai. Il fischio d’inizio del match, salvo cambi di programma da qui alla data, è previsto per le ore 15.00. La gara tra le due compagini sarà dunque disponibile per tutti i tifosi che vorranno seguirla live in diretta su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre.

In questo momento il Bari si trova nelle zone alte della classifica di Lega Pro Girone C in lotta per la vetta con Ternana e Teramo. L’Avellino segue poco distante e con alcune gare da recuperare. Si annuncia, quindi, una partita molto emozionante tra i due storici club italiani.

Di seguito, tutte le gare trasmesse in chiaro dalla Rai:

SABATO 19 DICEMBRE 2020

GIRONE A

16a GIORNATA

LECCO – PRO VERCELLI Ore 14.00

DOMENICA 20 DICEMBRE 2020

GIRONE C

16a GIORNATA

BARI – AVELLINO Ore 15.00

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE 2020

GIRONE C

17a GIORNATA

MONOPOLI – POTENZA Ore 17.30