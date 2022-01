Bari, buone notizie in vista del Catania: nessun calciatore positivo al Covid

I pugliesi intanto lavorano sul mercato

In vista della ripresa del campionato che vedrà la capolista Bari affrontare al San Nicola il Catania giorno 23 gennaio, arrivano buone notizie. La società ha confermato che non ci sono altri calciatori positivi al Covid e dunque mister Magnani potrà avere a disposizione quasi tutta la rosa al completo eccezion fatta per i calciatori ancora in quarantena. Questo il comunicato: Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti i tesserati. Confermata la completa negativizzazione anche degli ultimi calciatori ancora in isolamento domiciliare che potranno così riaggregarsi ai compagni appena completate le procedure previste dal protocollo sanitario. Nei giorni scorsi i componenti del gruppo squadra in possesso dei requisiti idonei hanno completato il ciclo vaccinale previsto.