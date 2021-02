Bari, Carrera: “A Catania ottenuto un buon pareggio contro avversario importante”

Il tecnico del Bari Massimo Carrera alla vigilia del match del Massimino aveva chiesto come fare risultato, in parte la risposta dai suoi l’ha ottenuta. Il mister pugliese commentato il pareggio esterno sul campo del Catania per 1-1: “E’ un pari che ci conferma che siamo in crescita. Abbiamo commesso delle ingenuità e dobbiamo lavorare per non ripetere certi errori che ci possono costare tanto. Nel primo tempo meglio, meno bene nella ripresa ma il Catania metteva palle lunghe e ci creava dei problemi. Ma sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi qui a Catania contro un avversario importante. Non ho da rimproverare niente alla squadra oggi e non dimentichiamoci che siamo in emergenza ma dobbiamo in primis lavorare per eliminare gli errori. Se arriva qualche svincolato servirà l’uomo giusto e non tanto per aggiungere un elemento alla rosa”.